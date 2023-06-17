Игорь Николаев удивил поклонников фотографией без волос

Артист Игорь Николаев опубликовал в соцсетях фотографию с маленькой дочкой. Певец представил в непривычном образе, чем шокировал поклонников.

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На опубликованной фотографии музыкант одет в свободной футболке, спортивных брюках, толстовке и в соломенной шляпе.

Однако внимание поклонников приковали собранные и спрятанные под шляпу волосы певца.

runews24.ru