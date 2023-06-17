Игорь Николаев удивил поклонников фотографией без волос
Артист Игорь Николаев опубликовал в соцсетях фотографию с маленькой дочкой. Певец представил в непривычном образе, чем шокировал поклонников.
На опубликованной фотографии музыкант одет в свободной футболке, спортивных брюках, толстовке и в соломенной шляпе.
Однако внимание поклонников приковали собранные и спрятанные под шляпу волосы певца.
runews24.ru
Подписчики отметили, что певец прибавил в весе, что особо стало заметно, когда он собрал волосы. Однако некоторые поклонники напомнили о проблемах с сердцем у музыканта, которые могли стать причиной изменений.