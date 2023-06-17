$83.65-0.3191.63+0.67

Стала известна стоимость свадьбы Татьяны Булановой

В начале июня в Северной столице прогремела свадьба звезды 90-х. Татьяна Буланова вышла замуж за своего избранника — бывшего теннисиста, а теперь бизнесмена Валерия Руднева. Он младше артистки на 19 лет, но, как известно, «любви все возрасты покорны».

Для Татьяны этот брак, между прочим, третий, и отмечать его пышно она не хотела. Но настаивал муж, ведь для него вести любимую под венец в новинку. Чтобы прийти к компромиссу, супруги пригласили только самых близких, но погуляли роскошно — примерно на пять миллионов рублей, выяснили журналисты Пятого канала.

В такую сумму молодоженам обошелся ужин в банкетном зале одного из питерских отелей и речной теплоход, который катал гостей и виновников торжества по Неве.

«В отличие от большинства модных сейчас свадеб ради красивой картинки, здесь акцент идет именно на эмоции. Белые розы, никакого вычурного, сверхбогатого декора», — пояснила организатор мероприятий Екатерина Акимова.

Валерию, видимо, много и не надо: он признался, что свадьба получилась такой, какую он и хотел. Следущая цель — родить детей. По крайней мере, у супруга Татьяны. Сама она стать мамой в третий раз, судя по всему, пока не готова.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители