Стала известна стоимость свадьбы Татьяны Булановой

В начале июня в Северной столице прогремела свадьба звезды 90-х. Татьяна Буланова вышла замуж за своего избранника — бывшего теннисиста, а теперь бизнесмена Валерия Руднева. Он младше артистки на 19 лет, но, как известно, «любви все возрасты покорны».

Для Татьяны этот брак, между прочим, третий, и отмечать его пышно она не хотела. Но настаивал муж, ведь для него вести любимую под венец в новинку. Чтобы прийти к компромиссу, супруги пригласили только самых близких, но погуляли роскошно — примерно на пять миллионов рублей, выяснили журналисты Пятого канала.

В такую сумму молодоженам обошелся ужин в банкетном зале одного из питерских отелей и речной теплоход, который катал гостей и виновников торжества по Неве.

«В отличие от большинства модных сейчас свадеб ради красивой картинки, здесь акцент идет именно на эмоции. Белые розы, никакого вычурного, сверхбогатого декора», — пояснила организатор мероприятий Екатерина Акимова.