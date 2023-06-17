Юлия Высоцкая после волны хейта вновь встала к плите

Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая продолжает демонстрировать в соцсетях свои кулинарные изыски, несмотря на волну критики в свой адрес. В новом посте она рассказала, что в жару предпочитает готовить на скорую руку.

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«Летом мне обычно хочется приготовить что-нибудь попроще и не тратить на это слишком много сил. Например, поджарить на гриле колбаски или сделать какой-нибудь очень простой десерт», – написала Высоцкая в своем телеграм-канале.

Телеведущая уточнила, что такие рецепты она называет молниеносными, так как звучат они красиво, а делаются «раз-два, и готово!».

До этого Юлия Высоцкая шутила, что никак не может перестать готовить, несмотря на всю критику подписчиков. Селебрити публиковала снимки своих блюд из передачи «Едим дома», а также снабжала их колкими фразами: «А эта все готовит», «Девушки! Уймите вашу мать!», «Шли третьи сутки на кухне».