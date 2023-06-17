Любовь Успенская сравнила себя с Мадонной

«Ни один нормальный человек не скажет, что я выгляжу стыдно и позорно. Умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно», — цитирует певицу kp.ru.