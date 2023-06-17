Любовь Успенская сравнила себя с Мадонной
Королева русского шансона Любовь Успенская в феврале 2023 года отметила свое 69-летие, однако это не мешает певице выходить на сцену в весьма откровенных нарядах. Исполнительница песни «Кабриолет» ответила критикующим ее за это хейтерам.
По словам Успенской, едкие комментарии на эту тему в ее адрес отпускают «опухшие рожи какие-то». Певице выразила мнение, что в такие моменты в них говорит лишь зависть.
«Ни один нормальный человек не скажет, что я выгляжу стыдно и позорно. Умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно», — цитирует певицу kp.ru.
В заключение звезда отметила, что российские исполнительницы ничем не хуже американских певиц Мадонны и Шер, которые позволяют себе быть обнаженными.