$83.65-0.3191.63+0.67

Любовь Успенская сравнила себя с Мадонной

Королева русского шансона Любовь Успенская в феврале 2023 года отметила свое 69-летие, однако это не мешает певице выходить на сцену в весьма откровенных нарядах. Исполнительница песни «Кабриолет» ответила критикующим ее за это хейтерам.

Любовь Успенская сравнила себя с Мадонной
© Слово и Дело

По словам Успенской, едкие комментарии на эту тему в ее адрес отпускают «опухшие рожи какие-то». Певице выразила мнение, что в такие моменты в них говорит лишь зависть.

«Ни один нормальный человек не скажет, что я выгляжу стыдно и позорно. Умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно», — цитирует певицу kp.ru.

В заключение звезда отметила, что российские исполнительницы ничем не хуже американских певиц Мадонны и Шер, которые позволяют себе быть обнаженными.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители