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Кортни Кардашьян объявила о беременности

Кортни Кардашьян — настоящая жена рокера. Звезда реалити-шоу решила сообщить своему мужу Трэвису Баркеру радостную новость... прямо на концерте его группы Blink-182.

Кортни Кардашьян объявила о беременности
© Super.ru

Что ж, действительно, пусть не только они одни порадуются, но и полный стадион фанатов. Как только Баркер увидел плакат Кортни с надписью «Трэвис, я беременна», он, конечно же, сразу спрыгнул со сцены ради страстного поцелуя.

В общем, получилось очень романтично! Надеемся, пол ребенка, его день рождения и другие важные новости мы теперь всегда будем узнавать таким интересным способом: все лучше, чем лопать разноцветные шары.

Напомним, 44-летняя Кортни и 47-летний Трэвис, которые сыграли пышную итальянскую свадьбу год назад, уже давно хотели завести ребенка. Однако на пути к заветной цели им пришлось столкнуться со многими сложностями. Так, в декабре прошлого года старшая из сестер Кардашьян рассказала, что прекратила долгие и безуспешные попытки забеременеть с помощью ЭКО, поскольку впала из-за них в глубокую депрессию.

К слову, для Кортни это уже четвертый ребенок: вместе с бывшим возлюбленным Скоттом Дисиком она воспитывает 13-летнего Мэйсона, 10-летнюю Пенелопу и 8-летнего Рейна. Да и для Трэвиса малыш не будет первенцем: от бывшей жены Шанны Моаклер у него есть 29-летний сын Лэндон и 17-летняя дочь Алабама.

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