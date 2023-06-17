Музыкальная исполнительница Леди Гага первый раз почти за год прервала молчание и рассказала, над чем работает. Личный пост появился в блоге артистки в социальных сетях.

Публикация о жизни певицы разбавила череду рекламного контента. Леди Гага сообщила, что с прошлого лета ее работа по-настоящему особенная, нетипичная. Она писала и продюсировала музыку для "специального проекта", работала над своим персонажем в фильме "Джокер" и участвовала в съемках. Певица также руководила собственным бизнесом — брендом экологически-чистой косметики Haus Labs, занималась благотворительностью и монтажом фильма The Chromatica Ball.

По словам Леди Гаги, первый раз за много лет она чувствует огромную любовь "к искусству, музыке, моде и поддержке сообщества". Время, пока она отсутствовала в социальных сетях, стало для нее исцеляющим и помогло перезарядиться.