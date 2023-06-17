Виктория Боня в слезах обратилась к подписчикам: что случилось
Что бы кто ни говорил, а умения держаться на публике у Виктории Бони не отнять. Даже отвечая на придирки хейтеров, она сохраняет спокойствие и невозмутимость. Но ее новое видео в запрещенной соцсети стало тем самым редким исключением из правила: знаменитость, не сдерживая слез, обратилась к подписчикам. Виктория призналась, что ее сердце разбито и это видео — крик о помощи (впрочем, это и так ясно).
«Ребята, вот для чего мы живем? Мы снимаем все эти сторисы, друг другу ставим лайки — для чего? Чтобы что? Какая цель? Какой итог? Я посмотрела фильм который просто разорвал мое душу на куски. Я поняла, что у меня огромная аудитория, которая живет по всему миру, — зачем все это надо, для чего, если мы не соберемся и не сделаем что-то очень важное в этой жизни? Хотя бы будем понимать, что мы жизнь прожили не зря...»
Блогер добавила, что ей понадобится помощь каждого из фолловеров. Однако какая именно помощь и в чем, собственно, дело, она так и не раскрыла. Но, судя по сторис, совсем скоро мы узнаем, что же так расстроило Викторию.