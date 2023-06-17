Муж Черно резко отреагировал на предположение, что у ее сына другой отец

Троллей в Интернете великое множество, и единственное верное средство борьбы с ними — спокойствие и самообладание (ну кроме бана, естественно). Эту истину, похоже, отлично усвоил участник «Дома-2» Иосиф Оганесян. Напомним, что с 2018 года он женат на своей коллеге по реалити-шоу Саше Черно, а в июле 2020-го года у пары родился сын Стефан. Именно о нем и зашла речь в недавнем интерактиве с подписчиками, который блогер устроил на своей страничке в запрещенной соцсети. Один из подписчиков посоветовал Иосифу сделать ДНК-тест — дескать, светловолосый и голубоглазый Стефан не может приходиться ему сыном, так как армянские корни непременно дали бы о себе знать. На провокацию Иосиф ответил коротко, но доходчиво.

Что ж, готовность всегда стоять за свою семью горой заслуживает уважения. К слову, в сыне блогер действительно души не чает и проводит с ним едва ли не больше времени, чем мама. На которую, как мы писали недавно, то и дело пытаются заявить в органы опеки всяческие неравнодушные лица.Что ж, готовность всегда стоять за свою семью горой заслуживает уважения. К слову, в сыне блогер действительно души не чает и проводит с ним едва ли не больше времени, чем мама. На которую, как мы писали недавно, то и дело пытаются заявить в органы опеки всяческие неравнодушные лица.