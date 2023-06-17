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«Зачем вы сделали губы»: Слуцкую раскритиковали в Сети

Фигуристка опубликовала портретные фотографии, но вместо комплиментов нарвалась на критику.

«Зачем вы сделали губы»: Слуцкую раскритиковали в Сети
© New magazine

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Не для кого не секрет, что многие знаменитости обращаются к косметологам. И порой изменения в их внешности бывают настолько заметны и неестественны, что поклонники недоумевают. 44 -летняя Ирина Слуцкая опубликовала несколько снимков в соцсетях. Видно, что спортсменка прошла уходовые процедуры. Она выглядит отдохнувшей. Однако ко всему прочему, фолловеры отметили, что фигуристка увеличила губы.

“Вы очень изменились, на себя не похожи. Возможно, это ваше новшество – силиконовые губы. Я не понимаю, зачем вам это надо было. Вы и без них были красивы”.

“Просто не узнать!”

“Зачем вы сделали губы как у всех”

Пишут в комментариях.

Слуцкая решила не отвечать на эти реплики.

Возможно, ей не до чтения соцсетей. Ведь спортсменка с детьми отдыхает в Дубае. Она наслаждается прекрасными видами, катается на электросамокате, отдыхает на пляже.

Напомним, что Ирина мама троих детей. Младшую дочку Киру спортсменка родила, когда ей было уже за 40. В то время она вышла замуж во второй раз, супругом звезды фыигурного катания стал бизнесмен Алексей Говырин.

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