Королёва сболтнула о связи с Николаевым gjckt hfpdjlf

Наверное, нет ни одного человека, кто не знал бы легендарную пару из российского шоу-бизнеса — Игоря Николаева и Наташу Королёву. Их совместные хиты гремели отовсюду (и горячо любимы до сих пор), казалось, что так будет продолжаться всегда. Но в 2001 году артисты объявили о разводе. Знаменитости тяжело переживали расставание, эту тему активно поддерживали СМИ. А какие отношения связывают Королеву и Николаева сейчас, спустя много лет?

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Наташа призналась в YouTube-шоу Светланы Бондарчук, что она по-доброму относится к бывшему супругу, как и он к ней. Певица уточнила, что они не дружат семьями, но когда встречаются в общих компаниях, мило общаются.

«Поверь мне, что друзья получают огромное удовольствие от нашей компании, Но это бывает очень редко», — с улыбкой разоткровенничалась Королева, не вдаваясь в подробности, что конкретно забавляет людей.