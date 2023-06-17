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«Это редко бывает, но они получают удовольствие…» — Наташа Королёва сболтнула о связи с Игорем Николаевым после развода

Наверное, нет ни одного человека, кто не знал бы легендарную пару из российского шоу-бизнеса — Игоря Николаева и Наташу Королёву. Их совместные хиты гремели отовсюду (и горячо любимы до сих пор), казалось, что так будет продолжаться всегда. Но в 2001 году артисты объявили о разводе. Знаменитости тяжело переживали расставание, эту тему активно поддерживали СМИ. А какие отношения связывают Королеву и Николаева сейчас, спустя много лет?

Королёва сболтнула о связи с Николаевым gjckt hfpdjlf
© Popcake

Наташа призналась в YouTube-шоу Светланы Бондарчук, что она по-доброму относится к бывшему супругу, как и он к ней. Певица уточнила, что они не дружат семьями, но когда встречаются в общих компаниях, мило общаются.

«Поверь мне, что друзья получают огромное удовольствие от нашей компании, Но это бывает очень редко», — с улыбкой разоткровенничалась Королева, не вдаваясь в подробности, что конкретно забавляет людей.

Напомним, Игорь Николаев состоит в браке с российской певицей Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает дочь Веронику, которая родилась в 2015 году. Какое-то время назад поклонники переживали за Игоря Юрьевича, когда стало известно о его экстренной госпитализации. Благо, сейчас уже все плохое позади, поводов для беспокойства нет.

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