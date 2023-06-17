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Юморист Гарик Харламов спровоцировал новые слухи о расставании с Ковальчук

Гарик Харламов дал новый повод для домыслов о расставании с Екатериной Ковальчук. Шоумен неоднозначно пошутил в социальной сети о возвращении на экраны передачи «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Харламов спровоцировал новые слухи о расставании с Ковальчук
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В медиапространстве не раз ходили слухи о расставании шоумена и актрисы, но недавно Харламов сам спровоцировал домыслы. Поклонники звезды Comedy Club заподозрили неладное после того, как юморист прокомментировал возвращение шоу «Давай поженимся» на Первом канале.

В личном блоге написал фразу, в которой выразил надежду, что ему в скором времени посчастливится поучаствовать в передаче, в которой ищут любовь.

«Я вас ждал! Самая радостная новость для меня за последнее время. Ура!», — написал в личном блоге Харламов.

Харламов и Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар». После расставания с женой Кристиной Асмус пара начала встречаться и публиковать фотографии с отдыха на курорте.

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