$83.65-0.3191.63+0.67

Актриса Анна Чиповская поделилась первыми фото со своей тайной свадьбы

Звезда «Елок» и «Оттепели» намекнула, что вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева. Сегодня Анне исполнилось 36 лет, и в честь своего дня рождения она поделилась каруселью фотографий с лаконичной подписью «Все, что спасало нас этот год». Среди милых семейных фото и селфи мы обнаружили и снимки из загса. Похоже, актеры сыграли тайную свадьбу, так что спешим поздравить молодоженов!

Чиповская поделилась первыми фото со своей тайной свадьбы
© Super.ru
Соцсети

Напомним, что вместе эта красивая пара уже больше шести лет: их роман начался после совместных съемок в фильме «Гороскоп на удачу». И вот теперь они официально муж и жена. Любуемся Анной в простом, но очень эффектном трикотажном платье (а кто сказал, что у невесты должен быть образ-торт с миллионом оборок?) и очень надеемся, что ее личный новый год принесет актрисе еще много поводов для радости.

Соцсети
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители