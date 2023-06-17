Чиповская поделилась первыми фото со своей тайной свадьбы

Звезда «Елок» и «Оттепели» намекнула, что вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева . Сегодня Анне исполнилось 36 лет, и в честь своего дня рождения она поделилась каруселью фотографий с лаконичной подписью «Все, что спасало нас этот год». Среди милых семейных фото и селфи мы обнаружили и снимки из загса. Похоже, актеры сыграли тайную свадьбу, так что спешим поздравить молодоженов!

Напомним, что вместе эта красивая пара уже больше шести лет: их роман начался после совместных съемок в фильме «Гороскоп на удачу». И вот теперь они официально муж и жена. Любуемся Анной в простом, но очень эффектном трикотажном платье (а кто сказал, что у невесты должен быть образ-торт с миллионом оборок?) и очень надеемся, что ее личный новый год принесет актрисе еще много поводов для радости.