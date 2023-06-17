Шакира попросила пилота посадить самолет ради поцелуя с Пике

Шакира попросила пилота посадить самолет в Барселоне ради короткого поцелуя с Пике
Знаменитая певица Шакира сегодня – свободная женщина, которую чуть ли не ежедневно подозревают в романах с известными мужчинами.
Однако, отвечая на вопрос о самом романтичном поступке в своей жизни, исполнительница вспомнила про отношения, которые закончились печально.
«Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я попросила пилота ненадолго приземлиться в Барселоне, чтобы я просто поцеловала Пике и полетела дальше. Я была без ума от него. Это был самый безумный и одновременно самый романтичный поступок в моей жизни», - рассказала Шакира.
Речь шла о футболисте Жераре Пике, роман с которым привел знаменитостей к созданию семьи, рождению двух детей и… расставанию.
Брак развалился в 2022 году после двенадцати лет отношений, когда певица обвинила возлюбленного в неверности.
С тех пор Шакира и Пике, мягко говоря, не друзья. Однако самая романтичная история исполнительницы связана именно с этим периодом жизни.