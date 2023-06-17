Шакира попросила пилота посадить самолет ради поцелуя с Пике

«Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я попросила пилота ненадолго приземлиться в Барселоне, чтобы я просто поцеловала Пике и полетела дальше. Я была без ума от него. Это был самый безумный и одновременно самый романтичный поступок в моей жизни», - рассказала Шакира.