Ида Галич рассказала о потере близкого человека

Популярная блогерша и ведущая Ида Галич в своих соцсетях призналась подписчикам, что не просто так на несколько дней исчезла из публичного пространства.

Галич рассказала, что пережила непростые дни – мало того, что ее подвело собственное здоровье, так еще и пришлось узнать о горькой утрате.

По рассказам девушки, в ночь с 12 на 13 июня у нее упало давление и началась сильная мигрень. После этого заболел и ее маленький сын Лео – у него поднялась температура. Но самые плохие новости ждали ее позже.

Оказалось, что близкие берегли ее и умолчали о том, что скончался их близкий человек. В итоге все выяснилось и Иде с семьей пришлось лететь в Казахстан, чтобы попрощаться с родным человеком.

Также Галич рассказала о трогательном случае, произошедшем во время похорон.

«Во время отпевания зазвонили колокола, и именно в эту секунду над толпой родственников и друзей пролетела белая бабочка. Красавица залетела в церковь, сделала большой круг и вылетела обратно. Я уверена, что это была ОНА», – написала Ида Галич.