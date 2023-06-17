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В Сети раскритиковали Бекхэм из-за косметической процедуры

Таблоид The Sun опубликовал материал, из которого стало известно, благодаря каким косметическим процедурам Виктории Бекхэм удается выглядеть гораздо моложе своего возраста.

В Сети раскритиковали Бекхэм из-за косметической процедуры
© globallookpress.com

Сейчас известной певице и супруге Дэвида Бекхэма 49 лет, однако многие отмечают, что она выглядит моложе минимум на десять. Источник, близкий к звездной семье, рассказал британскому изданию, что Бекхэм удается бороться со старением кожи благодаря довольно неприятной и болезненной косметической процедуре, которая называется Morpheus8 и стоит около 75 тысяч рублей в переводе. Звезда делает ее примерно раз в полгода.

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В Сети принялись критиковать Викторию, а все дело в том, что эта процедура представляет собой болезненное введение более чем 20 игл в лицо, благодаря которым через кожу проходят радиоволны. Специалисты утверждают, что это способствует омоложению. Однако для того, чтобы выдержать этот способ, за некоторое время до процедуры приходится наносить на лицо крем с лидокаином, а после несколько дней не выходить из дома, пока не пройдут воспаления.

Комментаторы в интернете принялись осуждать звезду, говоря о том, что для того, чтобы спрятать морщины, ей было бы неплохо набрать хотя бы немного веса. Кто-то утверждал, что все омоложение Бекхэм в одном лишь фотошопе и фильтрах, а другие, – что если бы она хотя бы иногда прекращала хмуриться и больше улыбалась, ходить к косметологу пришлось бы реже.

Ранее Эвелина Бледанс рассказывала о неудачной косметической процедуре.

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