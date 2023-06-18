$83.65-0.3191.63+0.67

Анна Чиповская показала кадры своей тайной свадьбы

Анна Чиповская — актриса загадочная. Она скрывает от публики свою личную жизнь, хотя ей приписывали множество романов. В число ее «избранников» включали Алексея Воробьева, Никиту Ефремова, Данилу Козловского.

Актёры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев поженились
© WomanHit.ru

Однако в актерских кругах все были в курсе, что в последние годы она находилась в отношениях с Дмитрием Ендальцевым. Их роман начался в 2017 году, однако о свадьбе и о рождении наследников влюбленные не говорили.

Но, кажется, свадьба все-таки состоялась. По крайней мере, об этом намекнула сама Анна, опубликовав в свой день рождения пост в соцсетях. «Все, что спасало этот год. 36», — так подписала она фотогалерею, где собрала самые знаковые события последни× 12 месяцев. Там и кадры из фильмов, и сцены из спектаклей, фото с подругами. Но главное, среди этих снимков впервые появились те, которые однозначно сделаны со свадебной церемонии. На фото Аня — в белой обтягивающем платье и с букетом цветов, ее избранник — со «Свидетельством о браке» в руках.

Соцсети

Впрочем, сама Чиповская все-таки не стала вдаваться в подробности, когда, как и при каких обстоятельствах прошла свадьба. Но поклонники, а также коллеги, уже вовсю поздравляют актрису не только с днем рождения, но и с замужеством.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители