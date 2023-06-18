Актёры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев поженились

Анна Чиповская — актриса загадочная. Она скрывает от публики свою личную жизнь, хотя ей приписывали множество романов. В число ее «избранников» включали Алексея Воробьева, Никиту Ефремова, Данилу Козловского.

Однако в актерских кругах все были в курсе, что в последние годы она находилась в отношениях с Дмитрием Ендальцевым. Их роман начался в 2017 году, однако о свадьбе и о рождении наследников влюбленные не говорили.

Но, кажется, свадьба все-таки состоялась. По крайней мере, об этом намекнула сама Анна, опубликовав в свой день рождения пост в соцсетях. «Все, что спасало этот год. 36», — так подписала она фотогалерею, где собрала самые знаковые события последни× 12 месяцев. Там и кадры из фильмов, и сцены из спектаклей, фото с подругами. Но главное, среди этих снимков впервые появились те, которые однозначно сделаны со свадебной церемонии. На фото Аня — в белой обтягивающем платье и с букетом цветов, ее избранник — со «Свидетельством о браке» в руках.

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