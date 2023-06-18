Бледанс рассказала об адаптации сына к окружающему миру

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала, как адаптирует сына Семена с синдромом Дауна к окружающему миру. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Как рассказала звезда, сейчас она активно занимается с ребенком, он учится самостоятельно делать бытовые вещи. Например, открывать и закрывать дверь. Бледанс отметила, что этот механизм дается ему тяжело, так как нужно выполнить ряд последовательных движений.

Семен также занимается творчеством, учится выстраивать логические цепочки и познает окружающий мир.

"Как ни крути, синдром Дауна – это умст­венная отсталость. Мы никогда не будем круто считать, бегло читать", – говорит звезда.

Также Семен занимается слуховой нейростимуляцией. В рамках этого занятия на него надевают специальные наушники и дают слушать определенную музыку. Это помогает развивать речь и слух.

Сама Бледанс говорит, что часто проходит с сыном через преодоление. Например, он скоро поедет к морю на дельфинотерапию. Первое время он боялся животных, но звезда сознательно перебарывала страх ребенка. Сейчас он с удовольствием ходит в зоопарки и наблюдает за животными.