Подписчики высмеяли образ Бузовой: «Опять эти дешевые цацки»

Снова Бузова всем не угодила. На дорожку премии Music Box блогер вышла в нетипичном для себя супердраматичном образе — корсете телесного оттенка с черной окантовкой и пышной асимметричной юбкой темно-красного цвета.

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В соцсетях певица уточнила, что это наряд «в стиле барокко» — и не простой, а с определенным посылом.

«Мне очень близка эпоха Ренессанса и в поведении дам, и в одежде. Именно в этоху Возрождения в России произошло переосмысление места и роли женщины в обществе и культуре», — написала блогер.

Мы сейчас даже не будем пытаться рассуждать о том, как связаны барокко и Ренессанс (спойлер: первое пришло на смену второму). И датировать русское Возрождение тоже не возьмемся — на эту тему десятилетиями спорят историки и искусствоведы. Отметим только, что модно-культурологические изыскания Ольги не оставили без внимания въедливые комментаторы из числа ее фолловеров.

«Образ неплохой, но опять эти дешево выглядящие цацки и голубые ногти. И браслеты Картье! Уж если эксплуатировать какой-то стиль, то прорабатывать все до мелочей. Нет адекватного стилиста — ну посмотрите/послушайте/почитайте Васильева», — предлагает первая подписчица, апеллируя к теперь уже скандальному историку моды. «Оля, где ты увидела барокко? Это наряд куртизанки 18 века», — уверена вторая.

«В эпоху Возрождения на Руси (а не в России) женщины ходили в лаптях и никаких прав абсолютно не имели. Переосмысление роли женщины на очень зачаточном уровне у нас началось во времена Петра. А это уже далеко не эпоха Возрождения», — проводит краткий экскурс в историю третья. «Это не Ренессанс, а 90-е» — небезосновательно замечает четвертая.