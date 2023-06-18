Замуж в третий раз: что известно о новом супруге Татьяны Булановой

Татьяна Буланова снова вышла замуж. Избранник на 19 лет моложе, что сильно взволновало ее поклонников: соцсети полны возмущенными комментариями.

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На свадебном платье певицы Татьяны Булановой, которая вновь сочеталась законным браком, был трехметровый шлейф. Брак у нее третий, значит, по метру на каждое замужество. Может, именно так трактовать тот самый шлейф?

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Конечно, кумушки сердятся и бухтят. Куда ей, говорят. Пятьдесят четыре года, зачем белое платье, пошлые кружева, что-то там на голове? Пишут гадости всякие, вроде «молодая была не молода». Сыновья — старшему 29, младшему 16.

Почти ровесник жениха, Валерия Руднева. Ему — тридцать пять…

Но, знаете ли, «самая плачущая певица», как когда-то называли Таню Буланову, порвала домостроевские шаблоны.

И кумушки еще обзавидуются

Кричащие о том, что женщина в 30 лет «старородящая», в то время как «мужик до смерти жених», умолкните с позором. Таня Буланова, в общем-то, молодец. Хочет быть счастливой — и будет таковой, и кумушки обзавидуются, потому что жених вынес невесту на руках из ЗАГСа и подарил ей ранее помолвочное колечко за полтора миллиона рублей и на саму свадьбу — ресторанчик в центре родного Питера. Там, в ресторанчике, есть сцена; на ней Буланова сможет выступать в любое время.

Что ж, для певицы, конечно, такой подарок должен быть ну очень ценным.

Хотя, отчего-то мне кажется, Татьяна как раз не «голливудского» образца — вроде Джей Ло, которая светила везде и всюду свое воссоединение с Беном Аффлеком, монетизировала его по полной программе.

Татьяна Буланова это все же абсолютно, что называется, «наш формат». Девчонка, намыкавшаяся с мужиками. Одна из любимых певиц Санкт-Петербурга; когда-то, я помню, увидела ее на Дне города в Питере и была поражена, какая же она маленькая, хрупкая. Белокурая, надрывная — будто к микрофону в караоке прорвалась какая-то свойская девчонка.

Буланову любили именно за этот надрыв и какую-то вселенскую бабью печаль. Своей печали Таня испила, конечно, до дна.

Собственно, все 23(!) студийных альбома, выпущенных певицей с 1990 по 2023 год, это, можно сказать, не только хронология ее жизни. Это переживания, положенные на музыку, практически любой среднестатистической русской женщины.

Галошки и огород отменяются!

Первый муж Булановой — Николай Тагрин, музыкант, звукорежиссер, продюсер группы «Летний сад». Не просто — муж, но еще и продюсер Тани Булановой, собственно, после развода деловые отношения — что редкость — удалось сохранить. От этого брака у Татьяны родился сын Александр. Потом было громкое замужество с футболистом Владиславом Радимовым, в этом браке в 2007 году родился сын Никита. Союз с Радимовым был выдержан в лучших традициях звездного брака, со скандалами, изменами. Поженились Буланова и Радимов в 2005 году. Футболист был моложе избранницы на шесть лет, оба были несвободны, но чувство возобладало. Радимов ушел от гражданской жены, Буланова — от своего мужа-продюсера.

Любовь-страсть, которая закончилась в итоге сообщением Татьяны в соцсети: «Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой», — написала Таня под совместной с Владиславом фотографией.

Что произошло? Да опять же все, как у всех: любвеобильный Радимов закрутил роман на стороне. Правда или нет, конечно, неизвестно. Но, по крайней мере, у Татьяны вновь нашелся повод поплакать-попеть на публику.

И, конечно, она «на ура» заходила с этой своей извечной «плакучей» темой женщины, расставшейся с мужчиной. Той самой, которая терпит, и ждет, и плачет, и все же верит в хорошее.

Сахарные сопли, скажет кто-то.

Ну и еще наше любимое: успокойся уже, живи интересами детей и в перспективе внуков. Обуйся в удобные галошки, ступай возделывать огород.

Но Буланова удивила.

Снова девушка и невеста

И закрутила новый роман, и снова — все серьезно, и, главное, видно, что она сама как-то верит в будущее, настроена на позитив. Вот и это довольно, в общем-то, вульгарное белое платье со шлейфом, которым обмела Татьяна все набережные города на Неве, — это ведь тоже сигнал: все только начинается.

И пусть рядом два взрослых сына — Таня снова девушка и невеста. С одной стороны, раздражает, конечно, такая позиция безмерно.

Буланова, ну ты в паспорт-то загляни! — так и хочется каркнуть.

А с другой стороны, сегодняшние пятьдесят, как известно, это вчерашние тридцать.

И, может, действительно у Булановой все только начинается. Да, взрослые сыновья в анамнезе, ну, так это прекрасно! У нас есть пример Аллы Борисовны, которая тоже все выходила-выходила замуж, эпатировала и пропевала в песнях драмы своей жизни, а потом вот стала мамой близнецов Лизы и Гарри, почти в семьдесят лет! Начала, так сказать, все заново. И муж тоже молодой, хоть и иноагент.

Буланова к свадьбе похудела на пять килограммов, сделала грамотную пластику, посвежела, помолодела. Собственно, на свадебных фото она с Валерием Рудневым выглядит на один возраст.

Спасибо Анне Семенович

А кто такой Валерий Руднев? Бывший теннисист, сейчас — бизнесмен. С Булановой его познакомила Анна Семенович, тот сразу влюбился и, как говорится, заверте… Ухаживал красиво, дарил эксклюзивную ювелирку, но главное — как-то искренне заботился. Настоящее чувство ведь не скроешь. Вот и на свадьбе — Валерий с такой заботой и нежностью несет шлейф, тот самый, длиннющий, и кружит невесту на руках. И его родители утирают слезу — любимый сынок женится в первый раз. Дай бог, последний.

Конечно, Татьяна Буланова это в первую очередь леди шоу-бизнеса. И хоть говорит, что свадьбу делала для себя, — все равно это работа на публику. Долгая прогулка по набережной Невы, поцелуи на камеру, новый альбом с многозначительным названием «Таня, дыши!». Собственно, и все другие названия альбомов Булановой — это песенный дневник ее жизни.

«Не плачь», «Странная встреча», «Стерпится-слюбится», «Летела душа», «Единственный дом», «Люблю и скучаю» — правда ведь, даже по названиям можно понять, что происходило с певицей в годы выхода альбомов. Последний — «Таня, дыши!» — перезагрузка, так сказать. Начало лета, солнце и цветущая сирень, Английская набережная, свадебное платье, сшитое по вкусу «девушки из девяностых», веночек со стразами, прелестный букет из белых пионов — самых июньских цветов.

Молодец, Буланова. Вот без иронии говорю — молодец. В принципе, после определенного возраста вообще не надо ориентироваться на мнение окружающих. Недовольные всегда найдутся. Они будут возмущаться кружевом на голове молодой, лысиной молодого и даже его слишком счастливым видом. Скажут, что пора думать о внуках и вообще настраиваться на вечность. Найдут, одним словом, к чему придраться.

А Буланова просто живет, как хочет. Поет, о чем хочет. Наряжается, как ей угодно. И каждый год, начиная с 1990-го, выпускает по альбому.