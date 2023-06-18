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Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд поделилась редкими фото с возлюбленным

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в социальных сетях редкие фотографии с возлюбленным. Ее избранник — артист Михаил Тройник. Пересильд и Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов».

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд поделилась редкими фото с возлюбленным
© Слово и Дело

Тогда актриса уже была востребована в своей профессии, а ее возлюбленный, наоборот, только начинал свой путь в киноиндустрии. Однако это не помешало им закрутить роман.

Соцсети

«Миша, сегодня год с нашего первого свидания. Ничего не хочу загадывать, кроме одного — пусть нам будет так же интересно вдвоем, сложно, спорно, смешно, но всегда интересно», — написала она.

Напомним, премьера картины «Вызов» состоялась в апреле 2023 года. Проект стал первым в мировом кинематографе, который сняли в космосе.

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