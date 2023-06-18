Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд поделилась редкими фото с возлюбленным
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в социальных сетях редкие фотографии с возлюбленным. Ее избранник — артист Михаил Тройник. Пересильд и Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов».
Тогда актриса уже была востребована в своей профессии, а ее возлюбленный, наоборот, только начинал свой путь в киноиндустрии. Однако это не помешало им закрутить роман.
Соцсети
«Миша, сегодня год с нашего первого свидания. Ничего не хочу загадывать, кроме одного — пусть нам будет так же интересно вдвоем, сложно, спорно, смешно, но всегда интересно», — написала она.
Напомним, премьера картины «Вызов» состоялась в апреле 2023 года. Проект стал первым в мировом кинематографе, который сняли в космосе.