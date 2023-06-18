Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о жизни после рака

У иллюзиониста, телеведущего Сергея Сафронова наступила ремиссия лимфомы Ходжкина в первой/второй стадии, которую ему диагностировали в 2021 году. Он пережил сложное лечение, удаление 12-сантиметровой опухоли из груди и курс химиотерапии. Как живет после онкологии, артист рассказал 5-tv.ru.

По словам Сафронова, он чувствует себя хорошо. Телеведущий работает над собственным шоу и проходит медицинское обследование раз в полгода.