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Бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал, как живет после рака

У иллюзиониста, телеведущего Сергея Сафронова наступила ремиссия лимфомы Ходжкина в первой/второй стадии, которую ему диагностировали в 2021 году. Он пережил сложное лечение, удаление 12-сантиметровой опухоли из груди и курс химиотерапии. Как живет после онкологии, артист рассказал 5-tv.ru.

Бывший ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о жизни после рака
© РИА Новости

По словам Сафронова, он чувствует себя хорошо. Телеведущий работает над собственным шоу и проходит медицинское обследование раз в полгода.

Артисту предстоят процедуры, которые помогают поддерживать иммунитет, а также регулярные обследования на протяжении нескольких лет.

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Ранее победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о новом сезоне шоу.

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