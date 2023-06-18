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Татьяна Брухунова рассказала, чем ее покорил юморист Евгений Петросян

Блогер Татьяна Брухунова, молодая супруга 77-летнего народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, заявила, что будущий муж покорил ее сердце своим чувством юмора.

Татьяна Брухунова рассказала, чем ее покорил юморист Евгений Петросян
© Слово и Дело

Отвечая на вопрос одного из поклонников, что она больше всего ценит в мужчинах, 34-летняя Брухунова отметила, что в избраннике для нее важно видеть надежное плечо. Помимо этого, она назвала надежность и чувство юмора.

«Хуже скучного мужчины может быть только жадный», — добавила Брухунова, сопроводив свой ответ «смеющимся» эмодзи.

Брухунова стала пятой женой Петросяна. Пара расписалась в декабре 2019 года. В марте 2020 года у пары появился сын, которого назвали Ваганом.

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