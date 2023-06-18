Ида Галич рассказала, что будущий муж приснился ей еще до знакомства

«Есть мистическая часть меня, которая увидела во сне будущего мужа. Алана я видела раньше нашего знакомства, но не помнила его лица, а только ощущения. Во сне меня поздравляли со свадьбой и днем рождения, а потом так и произошло: наша свадьба состоялась через неделю с небольшим после моего дня рождения», — написала в своем блоге Галич.