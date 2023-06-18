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Блогер Ида Галич рассказала, что будущий муж приснился ей еще до знакомства

Российская блогерша Ида Галич рассказала, что видела своего мужа во сне еще до знакомства с ним.

Ида Галич рассказала, что будущий муж приснился ей еще до знакомства
© Кадр из видео

На своей странице в социальных сетях теледива вспомнила, как ей приснился образ будущего спутника.

«Есть мистическая часть меня, которая увидела во сне будущего мужа. Алана я видела раньше нашего знакомства, но не помнила его лица, а только ощущения. Во сне меня поздравляли со свадьбой и днем рождения, а потом так и произошло: наша свадьба состоялась через неделю с небольшим после моего дня рождения», — написала в своем блоге Галич.

Речь про бывшего мужа Алана Басиева, от которого блогерша родила 7 февраля 2020 года сына Леона. Однако пара развелась, сохранив дружеские отношения.

Сейчас Ида Галич хочет найти мужчину из своего сна в реальной жизни. Она добавила, что ее подруга предлагает ей составить фоторабот и найти его через соцсети.

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