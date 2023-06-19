В какие приметы верят звезды российского шоу-бизнеса

Телеведущая Алла Довлатова рассказала поклонникам о своем любимом магическом ритуале с... нижним бельем. Она уверена, что если забросить его на люстру — можно привлечь любовь и деньги. «Вечерняя Москва» выяснила, какие приметы и обряды приносят удачу другим знаменитостям.

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Признания и денег в жизни Довлатовой действительно хватает! Однако странный декор на люстре очень раздражает мужа Аллы, подполковника полиции. Довлатова — далеко не единственная суеверная знаменитость. Народная артистка РФ Надежда Бабкина призналась «Вечерке», что тоже верит в приметы.

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— Особенно в профессиональные, — рассказывает «ВМ» певица. — Если упал текст роли, то я на нем обязательно несколько секунд посижу — иначе спектакль не пойдет. Но при этом я верую в Бога всей душой. Перед каждым выходом на сцену обязательно крещусь.

А певица Марина Хлебникова на гастролях не кладет ключи от комнаты на стол — чтобы не лишиться концертного платья:

— Также я никогда не рассказываю о предстоящих планах: болтовня может все расстроить. И не грызу в дороге орехи — могут кинуть с деньгами.

Звезда балетной сцены Николай Цискаридзе полагает, что встреча с женщиной, несущей пустые ведра, — предвестник напастей. Однажды в театре он столкнулся с уборщицей. Чтобы не огорчать артиста, дама села в свое пустое ведро.

А фигурист Евгений Плющенко перед соревнованиями не брал в руки острых предметов. Даже не брился. «Чтобы коньки не затупились».

Актер Алексей Чадов тоже суеверный: — Поэтому я никогда не сплю ногами к двери.

У певца Николая Баскова были талисманы на удачу — ладанка с частицей мощей Николая Чудотворца и серебряный крестик. Когда артист потерял свои «обереги», он очень огорчился. Но ничего страшного все же не случилось.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даная Марковская, экстрасенс, ясновидящая: