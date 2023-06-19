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Тори Спеллинг разводится с мужем после 17 лет брака

50-летняя звезда сериала «Беверли Хиллс 90210» Тори Спеллинг и ее супруг, канадский актер Дин Макдермотт приняли решение развестись. Их брак продлился 17 лет, в течение которых они стали родителями пятерых детей.

Тори Спеллинг разводится с мужем после 17 лет брака
© Кадр из сериала «Беверли-Хиллз 90210»

56-летний Макдермотт заявил, что они со Спеллинг продолжат общение, чтобы воспитывать детей и поддержать их в это трудное время. У них растут сыновья Лиам (16 лет), Финн (10 лет) и Бо (6 лет) и дочери Стелла (15 лет) и Хэтти (11 лет).

Слухи о проблемах в их семье ходили давно. В марте 2021 года Тори была замечена без обручального кольца на руке, а спустя два месяца она призналась в интервью, что они с мужем спали в разных комнатах. Позже Дин опроверг сообщения об их расставании, заявив, что информация об их семейных разногласиях слишком преувеличена. Спустя некоторое время они устроили совместную поездку в Диснейленд, показав, что все хорошо.

Актеры познакомились в Канаде в 2005 году во время съемок мини-сериала «Разум превыше убийства». Тогда они оба были женаты на других людях. Менее чем через месяц после того, как Спеллинг развелась со своим первым мужем Чарли Шаньяном, она вышла замуж за Макдермотта на частной церемонии на Фиджи в мае 2006 года. В конце 2013 года Дин признался, что изменял жене, пишет PageSix.

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