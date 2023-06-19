Тори Спеллинг разводится с мужем после 17 лет брака

50-летняя звезда сериала «Беверли Хиллс 90210» Тори Спеллинг и ее супруг, канадский актер Дин Макдермотт приняли решение развестись. Их брак продлился 17 лет, в течение которых они стали родителями пятерых детей.

© Кадр из сериала «Беверли-Хиллз 90210»

56-летний Макдермотт заявил, что они со Спеллинг продолжат общение, чтобы воспитывать детей и поддержать их в это трудное время. У них растут сыновья Лиам (16 лет), Финн (10 лет) и Бо (6 лет) и дочери Стелла (15 лет) и Хэтти (11 лет).

Слухи о проблемах в их семье ходили давно. В марте 2021 года Тори была замечена без обручального кольца на руке, а спустя два месяца она призналась в интервью, что они с мужем спали в разных комнатах. Позже Дин опроверг сообщения об их расставании, заявив, что информация об их семейных разногласиях слишком преувеличена. Спустя некоторое время они устроили совместную поездку в Диснейленд, показав, что все хорошо.