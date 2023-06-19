"Я понял, что она – другая. она увидела, что у меня дома неидеальный порядок, что у меня на данный момент поесть нечего. Наверное, она увидела и подумала: "Ой, мальчишка так живет, надо помочь ему!" Помогла. И для меня это было так: "Ого!" – признался юморист.