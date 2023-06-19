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Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, каким поступком покорила юмориста Павла Волю

Гимнастка Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля состоят в браке уже более 10 лет. В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец спортсменка рассказала, каким поступком смогла покорить сердце комика.

Воля вспомнил, как однажды, когда их отношения только зарождались, он пригласил Утяшеву к себе домой. Придя туда, гимнастка тут же начала наводить в квартире порядок и готовить ужин.

"Я понял, что она – другая. она увидела, что у меня дома неидеальный порядок, что у меня на данный момент поесть нечего. Наверное, она увидела и подумала: "Ой, мальчишка так живет, надо помочь ему!" Помогла. И для меня это было так: "Ого!" – признался юморист.

Ляйсан Утяшева высказалась о ревности

Утяшева, в свою очередь, добавила, что путь к сердцу мужчины лежит через заботу о нем. И отметила, что ее бабушка всегда считала, что женщина начинается с кухни:

"Это все восточная мудрость".

Ранее Утяшева рассказала, как ее изменил брак с Волей.

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