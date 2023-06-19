Дочь Мадонны вышла в свет в откровенном наряде

Папарацци засняли девушку в синей мини-юбке с белым принтом, которая обнажала зону бикини и часть ягодиц, и белой майке на тонких лямках. Манекенщица дополнила образ чулками с красно-синими полосками, кроссовками и солнцезащитными очками. На плечи она набросила черную кофту, завязав рукава на шее.