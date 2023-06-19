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Дочь Мадонны вышла в свет в откровенном наряде

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в откровенном наряде вышла в свет вместе с возлюбленным. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Дочь Мадонны вышла в свет в откровенном наряде
© @lourdesleon

Папарацци засняли девушку в синей мини-юбке с белым принтом, которая обнажала зону бикини и часть ягодиц, и белой майке на тонких лямках. Манекенщица дополнила образ чулками с красно-синими полосками, кроссовками и солнцезащитными очками. На плечи она набросила черную кофту, завязав рукава на шее.

Отмечается, что в данном наряде дочь поп-исполнительницы пришла на гаражную распродажу, которую проводили ее друзья. При этом 26-летнюю модель сопровождал ее избранник Джонатан Апулия.

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