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Дети Питта и Джоли решили остаться с отцом

Шестеро наследников умоляют родителей перестать судиться и конфликтовать.

Дети Питта и Джоли решили остаться с отцом
© globallookpress.com

Дети голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли решили остаться с отцом.

Как сообщает издание Pinkvilla, наследники устали от судебных тяжб, которые начались после развода пять лет назад и тянутся до сих пор. Знаменитые родители не могут поделить детей и распределить опеку над ними.

Изначально было решено, что полную опеку над детьми получает Джоли, а Питт регулярно может их навещать. Однако актера это решение не устроило, и он подал апелляцию. Дело шло не быстро, и дети уже поспели повзрослеть и достигнуть совершеннолетия. А это значит по американским законам, что они могут самостоятельно выбирать без суда, с кем из родителей жить.

Дети выбрали Брэда Питта и переехали к отцу. Правда, такой расклад оставил недовольной Анджелину Джоли.

Напомним, что у знаменитых актером есть шестеро детей: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло, 14-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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