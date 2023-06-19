Дети Питта и Джоли решили остаться с отцом

Как сообщает издание Pinkvilla, наследники устали от судебных тяжб, которые начались после развода пять лет назад и тянутся до сих пор. Знаменитые родители не могут поделить детей и распределить опеку над ними.

Изначально было решено, что полную опеку над детьми получает Джоли, а Питт регулярно может их навещать. Однако актера это решение не устроило, и он подал апелляцию. Дело шло не быстро, и дети уже поспели повзрослеть и достигнуть совершеннолетия. А это значит по американским законам, что они могут самостоятельно выбирать без суда, с кем из родителей жить.