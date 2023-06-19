Ольгу Бузову раскритиковали в сети за новый образ

Пользователи не оценили образ телеведущей, обвинив ее в безвкусице.

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Российскую телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали в сети из-за нового наряда в стиле Барокко, которое она надела для участия в премии Music Box.

На своей странице в социальных сетях теледива опубликовала кадры, где она позирует в бордово-телесном вечернем платье с корсетом и пышной юбкой. Дополняли образ браслеты от бренда Cartier, серьги и кольца.

runews24.ru

«Как всегда много разных комментариев. Но свой совет сам себе посоветуй. Мне очень близка эпоха Ренессанса, поведение дам и их одежда. Эти наряды всегда отличаются элегантностью, соблюдением естественных пропорций, а также подчеркивают женскую красоту», — подписала кадры артистка в своем блоге.

При этом в комментариях пользователи утверждают, что артистка ничего не знает о стиле и не понимает, о чем говорит.