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Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась снимками в откровенном образе и восхитила поклонников.

Настя Ивлеева показала фигуру в платье с декольте
© Lenta.ru

Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует напротив деревянного дома в наряде из денима.

Инфлюэнсера запечатлели в джинсовом мини-платье с частично обнажавшим ее грудь декольте в сочетании с оверсайз-курткой из того же материала. В качестве обуви она выбрала черные сапоги-казаки, а из аксессуаров на ней были серьги-кольца, массивные цепи и каффы.

Подписчики оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях под публикацией. «Просто нереальная», «Богиня», «Какие формы», «Такую фигуру надо показывать чаще», «Смак», «Какая красивая», — высказывались фанаты.

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