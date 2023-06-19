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Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в мокром платье без бюстгальтера

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова показала подписчикам кадры в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая жена Шнурова снялась в мокром платье без бюстгальтера
© Lenta.ru

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова снялась во время ливня в Париже, позируя перед камерой в обнажающем часть спины платье без бюстгальтера. При этом мокрый наряд подчеркивал анатомические особенности фигуры его владелицы. Кроме того, экс-возлюбленная певца надела золотистые серьги-кольца и часы и завязала волосы в хвост.

Подписчики оценили внешний вид 36-летней бизнесвумен в комментариях. «Какая фантастическая», «Это очень красиво», «Слишком круто», «Будто кадры из невероятно красивого кино», «Просто огонь», — восхитились пользователи сети.

Ранее в июне американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер пришла в ресторан на встречу с подругами в откровенном образе. Папарацци сняли 27-летнюю манекенщицу в монохромном черном наряде. Для выхода в свет она надела прозрачный топ без бюстгальтера, сквозь ткань просвечивал ее бюст. Также знаменитость выбрала облегающую юбку выше колена.

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