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Жена футболиста Федора Смолова опубликовала фото в крошечном бикини

Жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина опубликовала новое фото в пляжном образе из Италии. Снимком она поделилась в своем Telegram-канале.

Жена Смолова опубликовала фото в крошечном бикини
© Газета.Ru

Карина Истомина и Федор Смолов уже несколько дней отдыхают в Италии, где проводят свой медовый месяц. Пара регулярно публикует фото живописных пейзажей и рассказывает о впечатлениях о поездке. На этот раз блогер показала свою спортивную фигуру в крошечном бикини и шортах. Образ дополнили солнцезащитные очки и сандалии с кожаными ремешками.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. Невеста была одета в белое платье-бюстье в пол Rasario, которое дополнили сумка Jacquemus и остроносые туфли на шпильке Versace. На женихе были белая рубашка с воротником-стойкой, черные брюки и замшевые лоферы коричневого цвета.

Ранее сообщалось, что футболист Федор Смолов опубликовал новое фото с Кариной Истоминой из Италии.

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