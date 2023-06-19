Зверев признался, что ему надоели вопросы о пластике Пугачевой

«Меня уже задолбали с вопросами по поводу внешнего вида Пугачевой. Все спрашивают, как будто я пластический хирург. Каждый раз подходят и интересуются: «Она сделала нос? Она сделала губы? Она сделала подтяжку?» У меня профессия другая. Я – суперзвезда», — отметил Зверев.

По словам шоумена, Примадонна в последнее время выглядит довольно хорошо. Он считает, что пластические операции и косметологические процедуры — это обязательный атрибут красоты для людей в возрасте. «Алла очень хорошо выглядит сейчас. Она стала лучше выглядеть в последнее время. И эти изменения меня лично радуют», — заявил Зверев.