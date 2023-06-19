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Пользователи соцсетей раскритиковали Ирину Пегову за фото без фильтров и фотошопа

45-летняя российская актриса театра и кино Ирина Пегова вновь подверглась критики в социальных сетях.

Пользователи соцсетей раскритиковали Пегову за фото без фильтров
© Runews24

Мы сообщали, что артистка опубликовала очередной кадр, на котором продемонстрировала свою естественную внешность без использования фильтров и фотошопа. На фото, сделанном во время отдыха в городе Плес в Ивановской области, Пегова смотрит в даль и улыбается.

Пользователи соцсетей же обнаружили на снимке седину, морщины и пигментные пятна, о чем сообщили ей в комментариях.

«Не узнать вообще»;

«Подумала, что Долина без грима»;

«И зачем такое на публику выкладывать?»;

«Старушенция»;

«Солнечные ванны — не ваше», — пишут фолловеры в блоге артистки.

Runews24

Сама теледива не реагирует на комментарии о своей внешности, явно наслаждаясь собой и своим внешним видом.

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