Пользователи соцсетей раскритиковали Пегову за фото без фильтров

Пользователи соцсетей раскритиковали Ирину Пегову за фото без фильтров и фотошопа
45-летняя российская актриса театра и кино Ирина Пегова вновь подверглась критики в социальных сетях.
Мы сообщали, что артистка опубликовала очередной кадр, на котором продемонстрировала свою естественную внешность без использования фильтров и фотошопа. На фото, сделанном во время отдыха в городе Плес в Ивановской области, Пегова смотрит в даль и улыбается.
Пользователи соцсетей же обнаружили на снимке седину, морщины и пигментные пятна, о чем сообщили ей в комментариях.
«Не узнать вообще»;
«Подумала, что Долина без грима»;
«И зачем такое на публику выкладывать?»;
«Старушенция»;
«Солнечные ванны — не ваше», — пишут фолловеры в блоге артистки.
Сама теледива не реагирует на комментарии о своей внешности, явно наслаждаясь собой и своим внешним видом.