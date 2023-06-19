Дженнифер Лопес опубликовала фото обнаженного Бена Аффлека
Певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками откровенным снимком своего мужа Бена Аффлека.
Соответствующее фото звезда разместила в своем аккаунте в Instagram.
Дженнифер Лопес необычным образом поздравила своего супруга Бена Аффлека с Днем отца. Певица опубликовала серию фотографий актера, в числе которых был откровенный снимок из ванной комнаты: на нем 50-летний Бен Аффлек позирует топлес перед зеркалом, демонстрируя свое рельефное тело с кубиками пресса.
На других кадрах Лопес показала своего мужа за работой, а также поделилась совместными селфи из автомобиля.
"Пост благодарности папе! С Днем отца, папа! И с Днем отца всех замечательных пап! Мы любим вас и ценим больше, чем вы можете себе представить", - подписала серию снимков звезда. Дженнифер
Лопес и Бен Аффлек поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м они возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.