Нумеролог рассказала, будет ли новый брак Булановой счастливым

«У Татьяны в строке 2—5 8 всего две цифры — это говорит нам о том, что только воля случая является основной в построении семьи. У Валерия же целых пять цифр — это значит, что он как можно скорее хочет обрести полноценную семью. В их паре инициатива исходит больше именно от Валерия, Татьяне нужно всего лишь не сопротивляться и отдаться потоку наслаждения и страсти», — пояснила Ирина.