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Нумеролог рассказала, будет ли новый брак Булановой счастливым

Эксперт рассчитала таблицу Пифагора и сделала выводы на основе ее расшифровки.

Нумеролог рассказала, будет ли новый брак Булановой счастливым
© WomanHit.ru

Недавно 54-летняя Татьяна Буланова в третий раз связала себя узами брака. Ее мужем стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев. Нумеролог Ирина Лидерман сделала прогноз на развитие их отношений для сайта-издания «Страсти».

Эксперт рассчитала таблицу Пифагора и сделала выводы на основе ее расшифровки.

«У Татьяны в строке 2—5 8 всего две цифры — это говорит нам о том, что только воля случая является основной в построении семьи. У Валерия же целых пять цифр — это значит, что он как можно скорее хочет обрести полноценную семью. В их паре инициатива исходит больше именно от Валерия, Татьяне нужно всего лишь не сопротивляться и отдаться потоку наслаждения и страсти», — пояснила Ирина.

Валерий родился 16 числа — это кармическая цифра, говорит она о связях с прошлыми жизнями. Супругу Татьяны ни в коем случае нельзя допускать тяжелые эмоции. Также специалист отметила, что обладателю такого числа следует заводить семью как можно раньше и опасаться любовных треугольников.

Насчет Татьяны эксперт заверила, что она — сильная, стабильная личность. У них с Валерием одинаковое количество чисел в строке стабильности — 6, а значит, велик шанс, что пара просуществует довольно долго.

«Я бы порекомендовала и Татьяне, и Валерию работу над духовностью и личностный рост, так как у них обоих по две шестерки в матрице — они много трудятся и нужно найти источник мудрости, вдохновения, а также занятие, которое позволяет избавляться от застоявшейся энергии», — сказала нумеролог.

В заключение она отметила, что у этой пары есть прекрасный шанс на долгий брак. Нужно лишь быть честными друг с другом и не влезать в любовные треугольники.

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