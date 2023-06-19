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У певицы Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене

У немецкой певицы Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене во время концерта в Ганновере. Об этом сообщает Bild.

У Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене
© Газета.Ru

38-летняя Хелена Фишер исполняла песню Wunden («Раны») и прыгнула вниз с трапеции. После этого у нее потекла кровь из носа. Артистка допела песню несмотря на испачканное лицо и наряд, извинилась и ушла со сцены.

Концерт пришлось прервать.

Хелена Фишер родилась в семье советских немцев в 1984 году в Красноярске. В 1988 году семья переехала в ФРГ.

Ранее сообщалось, что певица Биби Рекса (Bebe Rexha) пострадала во время концерта в Нью-Йорке. В соцсетях распространился видеоролик, на котором фанат бросил телефон певице в лицо.

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