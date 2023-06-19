У Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене

У певицы Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене
У немецкой певицы Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене во время концерта в Ганновере. Об этом сообщает Bild.
38-летняя Хелена Фишер исполняла песню Wunden («Раны») и прыгнула вниз с трапеции. После этого у нее потекла кровь из носа. Артистка допела песню несмотря на испачканное лицо и наряд, извинилась и ушла со сцены.
Концерт пришлось прервать.
Хелена Фишер родилась в семье советских немцев в 1984 году в Красноярске. В 1988 году семья переехала в ФРГ.
Ранее сообщалось, что певица Биби Рекса (Bebe Rexha) пострадала во время концерта в Нью-Йорке. В соцсетях распространился видеоролик, на котором фанат бросил телефон певице в лицо.
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