У Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене

У немецкой певицы Хелены Фишер началось кровотечение прямо на сцене во время концерта в Ганновере. Об этом сообщает Bild.

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38-летняя Хелена Фишер исполняла песню Wunden («Раны») и прыгнула вниз с трапеции. После этого у нее потекла кровь из носа. Артистка допела песню несмотря на испачканное лицо и наряд, извинилась и ушла со сцены.

Концерт пришлось прервать.

Хелена Фишер родилась в семье советских немцев в 1984 году в Красноярске. В 1988 году семья переехала в ФРГ.