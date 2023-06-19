Модель Victoria's Secret снялась в объективе российского фотографа для Vogue

Американская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Грейс Элизабет снялась для июльского выпуска журнала Vogue Spain. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях издания.

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На новой обложке Vogue Spain 26-летняя модель позировала в розовом топе с морской звездой. Кожу ей покрыли перламутровым блеском, сделали «мокрую» укладку и макияж с розовой тушью и помадой. Грейс Элизабет позировала в объективе российского фотографа Елизаветы Породиной.

Фотограф с детства живет в Германии и уже несколько лет снимает для Vogue, Time, The Cut и других мировых изданий. Fashion-фотограф стала автором нашумевших обложек Брэда Питта для GQ, Vogue с Зендаей и Беллой Хадид.