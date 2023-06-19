Актрису Ребел Уилсон раскритиковали за диету на 600 калорий
Врач-диетолог Дженна Вернер раскритиковала заявление актрисы Ребел Уилсон о том, что люди могут потреблять не более 600 калорий в день. Она назвала это утверждение «опасным» и «безответственным». Об этом пишет New York Post.
«Так обидно видеть, как кто-то с большой платформы распространяет этот опасный совет. Давать пустые советы массам безответственно. Невозможно знать, кто прочтет и истолкует это, и каковы на самом деле их медицинские потребности», — сказала Вернер.
Уилсон похудела на 36 кг в 2020 году. В интервью Daily Mail она рассказала, что люди могут питаться на 600 калорий в день.
«Правда в том, что вашему организму не нужно много калорий, и я знаю, что для некоторых людей это может показаться безумием, но если вы питаетесь правильно и маленькими порциями, то все будет в порядке. Я узнала, что на самом деле вам нужно всего 600 калорий в день, а не 1,5 или 2 тыс.», — заявила актриса.
Уилсон уточнила, что она не советует каждому человеку потреблять всего 600 калорий в день. По ее словам, минимальное количество нужно для «целей детоксикации».
По мнению врача-диетолога, Уилсон следовало бы «напомнить большой аудитории, к которой она обращается, что тело и мозг все равно требуют топлива, независимо от того, как выглядит день».
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Ребел Уилсон запустила новое приложение для знакомств.