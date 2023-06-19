Ребел Уилсон раскритиковали за диету на 600 калорий

«Правда в том, что вашему организму не нужно много калорий, и я знаю, что для некоторых людей это может показаться безумием, но если вы питаетесь правильно и маленькими порциями, то все будет в порядке. Я узнала, что на самом деле вам нужно всего 600 калорий в день, а не 1,5 или 2 тыс.», — заявила актриса.