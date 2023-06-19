«Малыш появился синим»: жена Болдуина пережила тяжелые роды

Хилария и Алек Болдуин воспитывают семерых детей. Почти всех женщина родила самостоятельно. Однажды она пережила тяжелые роды.

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Алек и Хилария Болдуин воспитывают семерых детей. Одна из наследниц звездной пары появилась на свет благодаря суррогатной матери. Многодетные родители все свои силы направляют на развитие и воспитание детей. После появления на свет пятого ребёнка Хилария заявила, что больше не планирует рожать детей. Однако судьба распорядилась иначе. В 2021 году она родила сына, а спустя полгода суррогатная мама родила девочку. Поначалу пара не раскрывала тайну появления на свет малышки. Хилария часто показывает своих наследников в социальной сети. Недавно она поделилась трогательным видео со старшим сыном Рафаэлем.

Женщина не просто так обнародовала видеоролик с мальчиком. Рафаэль отмечает день рождения — ему исполнилось 8 лет. Кроме того, известно, что мальчик родился недоношенным. В ролике запечатлены многие моменты взросления Рафаэля. Рождение первенца Хиларии далось достаточно тяжело. «В эти дни я всегда вспоминаю роды моих малышей, а с Рафаэлем это было очень непросто. 23 часа схваток, роды на месяц раньше, малыш появился синим, у него были трудности с дыханием», – рассказывает многодетная мама.