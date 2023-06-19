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«Малыш появился синим»: жена Алека Болдуина пережила тяжелые роды

Хилария и Алек Болдуин воспитывают семерых детей. Почти всех женщина родила самостоятельно. Однажды она пережила тяжелые роды.

«Малыш появился синим»: жена Болдуина пережила тяжелые роды
© New Magazine

Алек и Хилария Болдуин воспитывают семерых детей. Одна из наследниц звездной пары появилась на свет благодаря суррогатной матери. Многодетные родители все свои силы направляют на развитие и воспитание детей. После появления на свет пятого ребёнка Хилария заявила, что больше не планирует рожать детей. Однако судьба распорядилась иначе. В 2021 году она родила сына, а спустя полгода суррогатная мама родила девочку. Поначалу пара не раскрывала тайну появления на свет малышки. Хилария часто показывает своих наследников в социальной сети. Недавно она поделилась трогательным видео со старшим сыном Рафаэлем.

Женщина не просто так обнародовала видеоролик с мальчиком. Рафаэль отмечает день рождения — ему исполнилось 8 лет. Кроме того, известно, что мальчик родился недоношенным. В ролике запечатлены многие моменты взросления Рафаэля. Рождение первенца Хиларии далось достаточно тяжело. «В эти дни я всегда вспоминаю роды моих малышей, а с Рафаэлем это было очень непросто. 23 часа схваток, роды на месяц раньше, малыш появился синим, у него были трудности с дыханием», – рассказывает многодетная мама.

Хилария благодарна всему медперсоналу, ведь они помогли ей пережить все трудные моменты во время родов. Но особое внимание она, конечно, уделила поздравлениям мальчику. «Мой самый большой мальчик, спасибо тебе за все твои поцелуи!», — обратилась Болдуин к старшему ребёнку. Алек Болдуин тоже присоединился к поздравлениям: «Мой первый сынок, Рафаэль, как же я люблю тебя!». Напомним, что у Алека Болдуина есть еще и старшая дочь от Ким Бейсингер. Айрленд Болдуин родила дочку.

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