Что известно о секс-скандале вокруг солиста группы Rammstein

Россиянка Алена Макеева, работавшая кастинг-директором Rammstein, стала подозреваемой в предварительном расследовании против лидера немецкой группы Тилля Линдеманна о сексуальных преступлениях. Предположительно, она отбирала кандидаток для закрытых вечеринок фронтмена. Некоторые из участниц этих встреч обвинили музыканта в домогательствах. Рассказываем подробности скандала.

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Секс-вечеринки и наркотики

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В мае этого года 24-летняя фанатка Rammstein Шелби Линн сообщила, что на закрытой вечеринке лидера группы Тилля Линдеманна в Вильнюсе ей якобы подсыпали в алкоголь наркотики. Затем, по словам девушки, музыкант попытался склонить ее к интимной близости, но она отказала. Заявление Линн в соцсетях вызвало резонанс, после чего еще несколько фанаток рассказали о домогательствах со стороны фронтмена Rammstein.

Линдеманн никак не прокомментировал это, но нанял адвокатов, готовых доказать его невиновность. В свою очередь менеджмент группы опроверг достоверность инцидента в Вильнюсе: "Что касается обвинений, циркулирующих в интернете о Вильнюсе, мы можем исключить возможность того, что ранее опубликованные заявления имели место в нашей среде", – подчеркнули представители коллектива в соцсетях.

Несмотря на это, история Линн стала поводом для начала прокурорской проверки в отношении лидера Rammstein.

"Мы подтверждаем, что в связи с поступившими жалобами от третьих лиц <...> в отношении Тилля Линдеманна было начато предварительное расследование по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов", – из заявления прокуратуры Берлина.

Кроме того, стало известно, что в статусе подозреваемой находится и бывший кастинг-директор группы – россиянка Алена Макеева, которую, по данным СМИ, уволили после скандала. "Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдеманна", – рассказали немецким журналистам в прокуратуре Берлина.

По информации СМИ, россиянка якобы занималась отбором девушек для row zero, или нулевого ряда прямо перед сценой на концертах группы. Там фанаток, предположительно, фотографировали, после чего фронтмен выбирал понравившихся кандидаток для закрытых вечеринок. Сама Макеева утверждает, что не знает ничего о статусе подозреваемой, сообщает "Газета.ру". "К сожалению, я не могу дать никаких комментариев по этому вопросу, потому что я ничего об этом не знаю", – сказала она.

Ранее из-за скандала компания Universal Music заявила о приостановке рекламного сотрудничества с Rammstein. Вместе с тем издательство KiWi, которое публиковало стихи Линдеманна, прекратило работу с музыкантом.

"Тилль дистанцировался от нас"

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер в своих соцсетях прокомментировал обвинения в адрес солиста группы. По словам музыканта, происходящее его потрясло.

"Я не думаю, что происходило что-то противозаконное, я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего подобного ни от кого из нашей команды из 100 человек. Все, что я слышал про вечеринки у Тилля, – это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе", – объяснил Шнайдер.

"В последние годы Тилль дистанцировался от нас и создал свой собственный пузырь. Со своими людьми, своими партиями, своими проектами. Это определенно опечалило меня. Для нас важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с нашими официальными вечеринками после шоу", – барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер.

Барабанщик подчеркнул, что на своих вечеринках группа обеспечивает полную безопасность фанатов. По словам артиста, каждый может уйти, а все бутылки открываются только при гостях или же они делают это самостоятельно.

Пользователи соцсетей также обсуждают происходящее вокруг Линдеманна. Одни пишут: "Тилль ведет себя ужасно по отношению к девушкам!" "Перестаньте подсыпать наркотики поклонникам и эксплуатировать их!" – призывают другие.

Сам фронтмен группы закрыл комментарии в своих соцсетях, но пользователи продолжают отмечать его на снимках и писать гневные комментарии.