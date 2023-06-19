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Ольга Орлова рассказала, на что ей жалко тратить деньги

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей жалко тратить средства на вечерние платья.

Орлова рассказала, на что ей жалко тратить деньги
© Газета.Ru

Орлова объяснила, что ей не нравится отдавать деньги за наряд, который она наденет только для одного мероприятия.

«Один раз надел — и будет висеть лет десять…» — поделилась звезда.

Ольга Орлова получила известность после работы в группе «Блестящие». В 1995 году она стала первой девушкой, вошедшей в состав. Она дебютировала в клипе группы «Там, только там». В 2000-м артистка вышла из коллектива и занялась сольной карьерой. 15 декабря певица выпустила свой дебютный альбом «Первый».

Помимо музыкальной карьеры она работала в кино и на телевидении. Она снялась в картинах — «Анна Карамазофф», «Золотой век», «Любовь-морковь». В 2017-м Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь Анну.

В июне 2023 года Орлова призналась, что не обращает внимание на свои возрастные изменения. Она объяснила, что старается замечать только самое прекрасное в себе.

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