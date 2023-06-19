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Стало известно, какую пластическую операцию Инстасамка сделает в ближайшее время

Нет предела совершенству, считает Дарья Зотеева, она же Инстасамка, которая, похоже, окончательно вернулась из Дубая в Москву. Исполнительница мегахита «За деньги да» уже внесла немало корректив в свои природные внешние данные и, как выясняется, на достигнутом останавливаться не собирается.

Какую пластическую операцию Инстасамка сделает в ближайшее время
© Super.ru

Telegram-канал Shot выяснил, что Даша в ближайшее время планирует сделать себе грудь. Оперироваться певица будет у врача, который уже как минимум дважды колдовал над ее ягодицами (и разными частями тела многих других звезд российского шоу-бизнеса), пластического хирурга Тимура Хайдарова. По его словам, из-за того, что певица хотела себе не просто красивую попу, а сногсшибательно большую, пришлось оперировать дважды: во второй раз в ягодицы вставили импланты. Теперь Дарья жаждет добиться такого же вау-эффекта от своей груди, ради чего готова в очередной раз лечь под нож.

Напомним, ранее Тимур Хайдаров приложил руку к радикальному преображению поп-короля Филиппа Кирковрова, а также оперировал блогера Гоар Аветисян, буквально на днях — экс-супругу футболиста Павла Мамаева Алану.

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