Какую пластическую операцию Инстасамка сделает в ближайшее время

Нет предела совершенству, считает Дарья Зотеева , она же Инстасамка, которая, похоже, окончательно вернулась из Дубая в Москву. Исполнительница мегахита «За деньги да» уже внесла немало корректив в свои природные внешние данные и, как выясняется, на достигнутом останавливаться не собирается.

Telegram-канал Shot выяснил, что Даша в ближайшее время планирует сделать себе грудь. Оперироваться певица будет у врача, который уже как минимум дважды колдовал над ее ягодицами (и разными частями тела многих других звезд российского шоу-бизнеса), пластического хирурга Тимура Хайдарова. По его словам, из-за того, что певица хотела себе не просто красивую попу, а сногсшибательно большую, пришлось оперировать дважды: во второй раз в ягодицы вставили импланты. Теперь Дарья жаждет добиться такого же вау-эффекта от своей груди, ради чего готова в очередной раз лечь под нож.