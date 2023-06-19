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Настасья Самбурская призналась, каких мужчин выбирает для любви

Актрису, певицу и блогера Настасью Самбурскую в соцсетях регулярно атакуют вопросами про личную жизнь.

Настасья Самбурская призналась, каких мужчин выбирает для любви
© Соцсети

На этот раз одна из фанаток спросила в комментариях: «Какие мужчины вам нравятся? Сколько лет слежу за вами, вы одна».

Артистка ответила с язвительной иронией, посоветовав дежурить у дверей ее подъезда, а не в соцсетях. Самбурская отметила, что осознает, что всем интересно, с кем она спит, но извинилась за то, что не отчитывается каждый раз в начале и конце отношений.

При этом актриса отметила, что ей нравятся психологически зрелые, "не отбитые на голову", мужчины.

Настасье Самбурской – 36: какие испытания выпали на долю звезды

Ранее мы писали о том, что Самбурская показала тело в бикини и раскрыла свой вес.

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