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Киркоров решил распродать свои вещи на 15 миллионов рублей

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров решил продать свои поношенные вещи стоимостью более 15 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных люксовых вещей Oskelly.

Киркоров решил распродать свои вещи на 15 миллионов рублей
© Lenta.ru

Всего в профиле артиста представлено 1147 товаров. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба брендов Gucci, Prada, Versace, Mugler и других. В список вошли кардиганы, кофты, пидажки, рубашки и пальто. Также певец продает повседневные и классические костюмы, куртки, брюки и обувь.

К примеру, за 80 пар кроссовок знаменитость хочет получить 1,8 миллиона рублей. Помимо этого, на самых дорогих позициях, в том числе пальто и куртках, которые стоят от 87 до 297 тысяч рублей, в целом звезда планирует заработать 12,9 миллиона рублей. Общая стоимость продаваемых певцом футболок составляет более 800 тысяч рублей.

Ранее в июне наряд Киркорова на ПМЭФ раскритиковали в сети с фразой «чучело огородное». На размещенных кадрах певец предстал в черном брючном костюме, украшенном многочисленными бумажными самолетиками. При этом он указал, что предмет гардероба был изготовлен американским модельером Вирджилом Абло, сотрудничавшим с французским брендом Louis Vuitton.

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