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Андрей Чуев разводится с женой после шести лет брака

У знаменитостей есть сын Александр.

Андрей Чуев разводится с женой после шести лет брака
© WomanHit.ru

Бывший участник телешоу «Дом 2» Андрей Чуев еще недавно высмеял Марину Африкантову, которая подала на развод с Романом Капаклы. А сегодня стало известно, что жена Чуева тоже хочет расторгнуть брак.

Виктория заявила, что ее пути с супругом разошлись. «Очень жаль писать такой пост, но это необходимо… Мы с Андреем приняли сложное решение — подать на развод. Без ссор, обид, криков. Как взрослые. Знаю, что многие этого совсем не ожидали, но такова жизнь» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала девушка в личном аккаунте.

Также Чуева намерена сохранить теплые отношения с Андреем. «Спасибо за то, что с тобой я стала собой, ты показал мне, что я могу и умею, не было бы этого блога без тебя. Спасибо за заботу, за сына, за то, что поддерживал, за то, что всегда был рядом и вытирал слезы, когда мне было плохо. С тобой сбылись мои мечты… Я благодарна за эти шесть лет, и хочу, чтобы ты всегда помнил — я рядом, и мы навсегда останемся семьей, несмотря ни на что. Хочу, чтобы мы были счастливы, даже если мы будем не вместе. Спасибо тебе за все, и прости меня за все», — заключила она.

Напомним, у Виктории и Андрея есть сын Александр. От предыдущих отношений у экс-участника реалити-шоу растет дочь Елизавета.

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