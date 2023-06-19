Андрей Чуев разводится с женой после шести лет брака

Также Чуева намерена сохранить теплые отношения с Андреем. «Спасибо за то, что с тобой я стала собой, ты показал мне, что я могу и умею, не было бы этого блога без тебя. Спасибо за заботу, за сына, за то, что поддерживал, за то, что всегда был рядом и вытирал слезы, когда мне было плохо. С тобой сбылись мои мечты… Я благодарна за эти шесть лет, и хочу, чтобы ты всегда помнил — я рядом, и мы навсегда останемся семьей, несмотря ни на что. Хочу, чтобы мы были счастливы, даже если мы будем не вместе. Спасибо тебе за все, и прости меня за все», — заключила она.