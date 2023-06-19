28-летняя помощница Ивана Краско рассказала, почему бесплатно ухаживает за артистом

Молодая помощница Ивана Краско Дарья Пашкова опровергла слухи о том, что ее с народным артистом России связывают романтические отношения. Полторы недели назад 92-летний Краско появился в телеэфире с 28-летней помощницей, они держались за руки, а близкие актера с тревогой говорили о том, что девушка ухаживает за артистом из корыстных побуждений.

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Как заявила сама Пашкова в интервью "СтарХиту", никаких романтических отношений у нее с Краско нет. Хотя три раза она и ночевала с актером в одной комнате.

Более того, девушка ложится с Иваном Краско в больницу во время его госпитализаций, в это время она живет с ним в двухместной палате. Пашкова позиционирует себя как помощницу, но в интервью девушка сказала, что денег за уход она не получает, и обвинила родственников актера в том, что сами они не следят за Иваном Ивановичем.

Также Пашкова сказала, что у нее есть молодой человек. Правда, не стала скрывать - к Краско он ревнует.

- Молодой человек сто процентов ревнует, я это чувствую. Но Иван Иванович тоже начинает… Была пара моментов… Но я ему все объяснила, - заявила Пашкова.

Близкие актера уверены, что девушкой движет корыстный интерес. Хотя, к слову, Иван Краско не богат. Он служит в Театре Комиссаржевской, получает зарплату, пенсию, но миллионером не является. Когда в эфире выступала бывшая жена Краско, она утверждала, что квартира на набережной Фонтанки в центре Петербурга, где сейчас живут Иван Краско и два его взрослых сына, принадлежит ей.

На вопрос издания, что же движет девушкой, Пашкова заявила следующее: