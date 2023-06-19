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Певица Адель пожаловалась на кожную сыпь из-за сильного потоотделения

Британская певица Адель призналась, что подхватила грибковую инфекцию из-за того, что сильно потеет во время выступлений в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Page Six.

Певица Адель пожаловалась на кожную сыпь из-за сильного потоотделения
© Газета.Ru

«Я сильно потею, и от этого никуда не деться. На сцене я просто варюсь в собственном поту», — поделилась Адель.

По словам певицы, врач диагностировал у нее грибковую инфекцию, известную как «зуд спортсменов». Звезда пояснила, что инфекция получила такое название, потому что распространена у «качков», которые проводят много времени в тренажерном зале. Болезнь проявляется как зудящая сыпь, и чаще всего поражает внутреннюю поверхность рук и бедер. Сейчас Адель старается избавиться от сыпи с помощью специальной мази, которую прописал ей доктор.

«Я не знаю, зачем я только что вам это рассказала. Теперь таблоиды напишут: «У Адель прыщи по всему телу», — пошутила звезда.

Адель заключила контракт на 60 выступлений в концертном зале Caesars Palace в Лас-Вегасе. В середине мая инсайдеры New York Post сообщили, что за каждый концерт певица получает около $2 млн. Первую часть контракта, состоящего из 26 выступлений, она выполнила до 16 апреля, впереди у звезды еще 34 шоу. Уточняется, что самое дешевое место в концерном зале на 4 200 мест на выступление Адель стоит около $600.

Ранее сообщалось, что Адель публично поддержала Шакиру в конфликте из-за развода с Жераром Пике.

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