Модель Анастасия Решетова показала "детское лицо" без макияжа
Российская модель Анастасия Решетова показала лицо без макияжа. Такое фото она показала в своих соцсетях.
Соцсети
На фотоснимке бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала вместе с их общим сыном Ратмиром. Мальчику сейчас три года, а Анастасии — 27. Девушка отметила, что без макияжа по возрасту выглядит "чуть ближе" к сыну.
При этом девушка часто говорит, что трехлетний сын — ее друг.
Ранее мы писали о том, что возлюбленная Тимати выложила фото в бикини и вызвала споры.
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