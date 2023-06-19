$83.99+0.3491.80+0.16

Модель Анастасия Решетова показала "детское лицо" без макияжа

Российская модель Анастасия Решетова показала лицо без макияжа. Такое фото она показала в своих соцсетях.

Модель Анастасия Решетова показала "детское лицо" без макияжа
© Соцсети
Соцсети

На фотоснимке бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала вместе с их общим сыном Ратмиром. Мальчику сейчас три года, а Анастасии — 27. Девушка отметила, что без макияжа по возрасту выглядит "чуть ближе" к сыну.

При этом девушка часто говорит, что трехлетний сын — ее друг.

Решетова перечислила, от каких вредных блюд не может отказаться

Ранее мы писали о том, что возлюбленная Тимати выложила фото в бикини и вызвала споры.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители