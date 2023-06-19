Модель Анастасия Решетова показала "детское лицо" без макияжа

Российская модель Анастасия Решетова показала лицо без макияжа. Такое фото она показала в своих соцсетях.

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Соцсети

На фотоснимке бывшая возлюбленная рэпера Тимати предстала вместе с их общим сыном Ратмиром. Мальчику сейчас три года, а Анастасии — 27. Девушка отметила, что без макияжа по возрасту выглядит "чуть ближе" к сыну.

При этом девушка часто говорит, что трехлетний сын — ее друг.