$84.23+0.2592.07+0.28

Бородина рассказала о похудении

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на трудности похудения.

Бородина рассказала о похудении
© Lenta.ru

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она призналась, что нелегко переносит ограничения в еде.

«Я неделю мучаюсь, реально я прям работаю над собой, чтобы не есть хлеб и сладкое, которое обожаю», — рассказала Бородина и добавила, что в целях похудения также посещает тренировки и сеансы массажа.

По словам телеведущей, пока ей удалось сбросить один килограмм.

Она также опубликовала скриншот сообщения от подписчицы, которая написала, что Бородина поправилась. Ведущая «Дома-2» в ответ заявила, что теперь придерживается правильного питания.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители