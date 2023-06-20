Бородина рассказала о похудении

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на трудности похудения.
В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она призналась, что нелегко переносит ограничения в еде.
«Я неделю мучаюсь, реально я прям работаю над собой, чтобы не есть хлеб и сладкое, которое обожаю», — рассказала Бородина и добавила, что в целях похудения также посещает тренировки и сеансы массажа.
По словам телеведущей, пока ей удалось сбросить один килограмм.
Она также опубликовала скриншот сообщения от подписчицы, которая написала, что Бородина поправилась. Ведущая «Дома-2» в ответ заявила, что теперь придерживается правильного питания.
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